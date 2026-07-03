Ucraina, drone colpisce condominio a Sumy: almeno 4 morti

Almeno quattro persone morte, tra le quali una bambina di 20 mesi: è questo il bilancio del raid notturno dell’esercito russo in Ucraina contro la comunità di Romenska, nella regione di Sumy. Un drone russo, ha riferito Oleh Hryhorov, capo dell’Amministrazione militare regionale di Sumy, su Telegram, “ha attaccato un condominio con un drone. A seguito dell’impatto, è scoppiato un vasto incendio. Purtroppo, due donne, un anziano e una bambina di meno di due anni sono morti. L’attacco russo ha portato via la sua vita insieme a quella della madre”. Nella regione di Kharkiv un drone russo ha colpito diverse case nella città di Lozova, ferendo sei membri della stessa famiglia, tra cui bambini di uno, sei e 10 anni. La bambina di 10 anni è stata ricoverata in ospedale in condizioni critiche.