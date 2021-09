Il leader spagnolo: "Rispettiamo i procedimenti giudiziari"

(LaPresse) – “È evidente che Puigdemont deve comparire e sottoporsi alla giustizia”. Così il premier spagnolo, Pedro Sanchez, parlando a La Palma, alle isole Canarie, commentando l’arresto in Italia dell’ex governatore catalano Carles Puigdemont. “Voglio ricordare che quando Puigdemont è fuggito dall’azione della giustizia c’era un altro governo. Questo governo ha sempre rispettato i procedimenti giudiziari che si aprano in Spagna, Europa o in questo caso in Italia. Rispetto delle decisioni giudiziarie che si possano prendere in Italia”, ha detto ancora Sanchez.

