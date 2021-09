Abbott invia un muro d'auto della polizia di frontiera

(LaPresse) È ancora emergenza migranti al confine meridionale degli Stati Uniti dove a Del Rio, città tra Texas e Messico, sono migliaia le persone accampate in attesa di udienza per presentare domanda d’asilo. Una situazione particolarmente tesa che ha costretto il governo americano a cercare di porre un argine con un piano senza precedenti: il governatore texano Greg Abbott ha infatti inviato un muro di automobili della polizia di frontiera per fermare coloro che volevano entrare negli Usa. Negli scorsi giorni però la Casa Bianca è stata al centro di pesanti polemiche dopo i video choc apparsi sul web che mostrano agenti che a cavallo frustano alcuni migranti che tentavano di entrare negli States attraversando il confine posto sul Rio Grande.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata