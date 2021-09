Il provvedimento riguarda al momento solo le categorie più a rischio

Il servizio sanitario nazionale britannico ha dato avvio al terzo richiamo di vaccini in Inghilterra e Galles. La campagna mira a fornire agli over 50, agli operatori sanitari e alle persone vulnerabili di età compresa tra i 16 e i 49 anni, un’ulteriore dose di vaccino per fornire una maggiore protezione in vista dell’inverno. A Downing Street si vuole allontanare il più possibile il rischio di una terza ondata da Covid a causa del diffondersi della variante Delta.

