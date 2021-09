I medici non sono ancora in grado di stabilire quanto persone esattamente abbiano sviluppato malattie per l'esposizione alla polvere generata dal crollo delle torri

(LaPresse) – Venti anni dopo il collasso delle Torri Gemelle a New York negli attacchi di Al Qaeda, ancora molte persone hanno patologie che possono essere connesse alla polevere respirata dopo il crollo degli edifici. 111mila persone si avvalgono dell’assistenza sanitaria gratuita fornita dal World Trade Center Health Program. I medici non sono ancora in grado di stabilire quanto persone esattamente abbiano sviluppato malattie per l’esposizione alla polvere generata dal crollo delle torri.

