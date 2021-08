Le parole del presidente degli Stati Uniti dopo la salita al potere dei talebani

“Siamo andati in Afghanistan quasi 20 anni fa con obiettivi chiari: prendere quelli che ci hanno attaccato l’11 settembre 2001 e assicurarci che al Qaeda non potesse usare l’Afghanistan come base da cui attaccarci di nuovo. L’abbiamo fatto, dieci anni fa”. Il presidente Usa Joe Biden parla alla nazione e dice: “La nostra missione non avrebbe mai dovuto essere la costruzione di una nazione, ma combattere il terrorismo”.

Biden ha puntato il dito contro i leader afghani che sono fuggiti dal Paese e condanna la resa dell’esercito che non ha combattuto l’arrivo dei talebani. “Abbiamo speso 1.000 miliardi di dollari, equipaggiato bene 300mila uomini – ha affermato – l’esercito afghano aveva mezzi, sono stati foraggiati finanziariamente, abbiamo fornito supporto logistico, abbiamo dato la possibilità agli afghani di decidere il loro futuro, ma non abbiamo potuto dare loro la volontà di combattere per il loro futuro”.

“Dopo 20 anni ho imparato a mie spese che non c’era mai un buon momento per ritirare le forze statunitensi. Ecco perché siamo ancora lì”, ha sottolineato. Ma l’America non poteva restare ancora in Afghanistan, con il rischio che si ripetessero gli “errori del passato”, quelli della guerra in Vietnam. “Io ero giovane durante la guerra in Vietnam – ha ricordato – non voglio che si ripeta in Afghanistan quello che abbiamo vissuto allora”. Né era possibile chiedere altri sacrifici ai militari americani, per una “guerra civile in un Paese straniero”, cosa che non rientra negli interessi Usa. “A Cina e Russia sarebbe piaciuto un pantano americano indefinito in Afghanistan”, ha detto ancora.

“Continueremo a sostenere il popolo afgano attraverso la diplomazia così come facciamo in tutto il mondo. I diritti umani devono occupare il posto d’onore della nostra politica estera”, ha assicurato. Biden ha avvertito i talebani di non interferire con l’evacuazione degli Stati Uniti dall’Afghanistan, e minacciato l’uso di una “forza devastante, se necessario”, mentre il Dipartimento di Stato americano ha invitato i cittadini Usa a rimanere al sicuro.

