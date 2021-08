Il presidente Usa parla agli americani: "L'obiettivo era evitare attacchi negli Stati Uniti"

Joe Biden parla alla nazione della situazione in Afghanistan e risponde alle critiche per il ritiro delle truppe americane. “L’obiettivo era evitare attacchi negli Stati Uniti”, spiega il presidente Usa che assicura: “La nostra lotta al terrorismo continua”. Poi chiarisce: “La nostra missione non era costruire una nazione, gli accordi con i talebani ereditati da Trump”. E aggiunge: “I soldati americani non devono morire in una guerra che Kabul non sa combattere”. Infine promette: “Se i talebani attaccano durante l’evacuazione del nostro personale la risposta sarà immediata”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata