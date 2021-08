Melissa DeRosa lascia il suo incarico dopo le accuse al politico di molestie sessuali

Il governatore di New York Andrew Cuomo è sempre più isolato. Si è infatti dimessa la sua principale assistente, Melissa DeRosa. Il passo indietro arriva circa una settimana dopo la diffusione del rapporto del procuratore generale di Stato che accusa il politico democratico di aver molestato sessualmente 11 donne.

L’ormai ex braccio destro di Cuomo non ha fornito spiegazioni precise sui motivi del suo passo indietro. In una nota DeRosa ha spiegato che “servire il popolo di New York” è stato “il più grande onore della sua vita”, ma anche che gli ultimi due anni sono stati per lei “emotivamente e mentalmente impegnativi”. “Sarò per sempre grata di aver avuto l’opportunità di lavorare con colleghi così talentuosi e impegnati per conto del nostro Stato”, ha concluso colei che è stata tra i più strenui difensori di Cuomo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata