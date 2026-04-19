Iran, il segretario Usa all’Energia: "Trump è negoziatore creativo"

Il segretario all’Energia degli Stati Uniti Chris Wright difende la strategia del presidente Donald Trump sul conflitto con l’Iran. Intervenendo a Fox News Sunday, Wright ha definito Trump “un negoziatore creativo“, capace di utilizzare pressione e incertezza come leve diplomatiche per ottenere risultati. Secondo il segretario, questo approccio avrebbe già dimostrato la sua efficacia e potrebbe portare a una conclusione positiva del conflitto in corso. L’obiettivo, ha spiegato, è stabilizzare l’area e ridurre il rischio costante che pesa sui Paesi della regione, sulle economie e sui traffici commerciali.