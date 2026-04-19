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domenica 19 aprile 2026

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Angola, Papa Leone XIV prega nel santuario della tratta degli schiavi

LaPresse
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Papa Leone XIV ha pregato in Angola presso il Santuario di Mama Muxima, uno dei luoghi più significativi del cattolicesimo nel Paese. Situato lungo il fiume Kwanza, a sud di Luanda, il santuario fu costruito dai colonizzatori portoghesi nel XVI secolo e divenne un punto centrale della tratta degli schiavi africani. Qui migliaia di persone ridotte in schiavitù venivano radunate e battezzate prima di essere deportate verso le Americhe. Oggi meta di pellegrinaggio, il sito conserva una memoria storica complessa, legata al ruolo della Chiesa durante il periodo coloniale.