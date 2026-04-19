Angola, Papa Leone XIV prega nel santuario della tratta degli schiavi

Papa Leone XIV ha pregato in Angola presso il Santuario di Mama Muxima, uno dei luoghi più significativi del cattolicesimo nel Paese. Situato lungo il fiume Kwanza, a sud di Luanda, il santuario fu costruito dai colonizzatori portoghesi nel XVI secolo e divenne un punto centrale della tratta degli schiavi africani. Qui migliaia di persone ridotte in schiavitù venivano radunate e battezzate prima di essere deportate verso le Americhe. Oggi meta di pellegrinaggio, il sito conserva una memoria storica complessa, legata al ruolo della Chiesa durante il periodo coloniale.