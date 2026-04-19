Roma, 10mila runner alla 27esima Appia Run

Numeri da record e un meteo perfetto hanno fatto da cornice alla 27ª edizione della Roma Appia Run, che ha regalato alla Capitale una straordinaria giornata di sport e partecipazione. 10.000 appassionati hanno animato le strade di Roma, trasformando la città in una festa diffusa all’insegna della corsa, del benessere e della valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico. “La Roma Appia Run è ormai uno degli appuntamenti più importanti del running, non soltanto di Roma, ma ormai anche a livello internazionale. E il motivo per il quale ci sono migliaia e migliaia di iscritti è semplice: un percorso unico con itinerari che sono una sorta di museo a cielo aperto. Se a questo aggiungiamo anche una componente di solidarietà e l’avvio dei più giovani dello sport, abbiamo gli ingredienti che rendono unica questa manifestazione”, ha dichiarato Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi, turismo, sport e moda di Roma Capitale.