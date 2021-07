Colpita un'area dove, secondo i militari, Hamas sviluppava nuove armi

(LaPresse) Israele ha condotto un attacco a Gaza nella notte tra giovedì e venerdì. Secondo la Difesa israeliana, è stata colpita una fabbrica di armi in risposta al lancio di palloni incendiari verso la frontiera israeliana. Non ci sono per il momento vittime riportate nell’attacco. Secondo i militari la base era utilizzata da Hamas per fare ricerca e per sviluppare nuove armi. E’ la terza volta che Israele conduce un attacco aereo dopo la fine degli 11 giorni di guerra a maggio.

