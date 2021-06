Il segretario di Stato Usa in visita in Italia in vista del G20

(LaPresse) Il segretario di Stato Usa Antony Blinken si trova in Italia in vista del G20 e questa mattina ha visitato la Cappella Sistina ai Musei Vaticani di Roma con un tour privato, prima di incontrare a porte chiuse Papa Francesco. Blinken è il primo membro dell’amministrazione Biden ad avere un’udienza privata con il Pontefice. Lo scorso anno, quando l’allora segretario di Stato Usa Mike Pompeo venne a Roma, non gli fu concesso un incontro privato con il Papa.

A Roma vertice della Coalizione anti-Daesh

Il capo della diplomazia Usa partecipa in mattinata alla ministeriale della Coalizione Anti-Daesh a Roma e poi è atteso in serata a Bari, dove si tiene la prima tappa della riunione dei ministri degli Esteri e dello Sviluppo del G20. Ad accogliere lui e gli altri leader stranieri ci sarà il capo della Farnesina Luigi Di Maio.

