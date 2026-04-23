Pavia, omicidio di Gabriele Vaccaro: convalidato l’arresto del 16enne

Il giudice per i minori ha convalidato il fermo del minorenne accusato dell’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso a Pavia nella notte tra sabato e domenica 19 aprile, al termine dell’interrogatorio di garanzia svoltosi nel carcere Beccaria, a Milano. A riferirlo, al termine dell’udienza, sono stati i difensori del ragazzo, gli avvocati Barbara Ricotti e Filippo Beolchini. “Il ragazzo ha risposto alle domande del giudice, è stato convalidato il fermo, si è riservata sulla misura cautelare”, ha spiegato l’avvocato Ricotti precisando di aver avanzato istanza per i domiciliari o in alternativa la misura presso una comunità. “È molto provato ed è stato collaborativo, ha risposto a tutte le domande del giudice – ha aggiunto la legale – Non riesce a dormire, non riesce a mangiare. Ha mostrato un pentimento”.