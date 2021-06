Il ricevimento al Castello Svevo: striscioni di protesta sul lungomare

(LaPresse) Bari è blindata in vista della riunione dei ministri degli Esteri e dello Sviluppo del G20, in programma tra il 28 e il 30 giugno tra il capoluogo pugliese, Matera e Brindisi. Ultimi preparativi sin dall’alba di lunedì al Castello Svevo, nella città vecchia, dove alle 19 Luigi Di Maio accoglierà i colleghi delle principali diplomazie del mondo. Ci sarà anche il segretario di Stato Usa Antony Blinken. Sul lungomare di Bari è stato allestito un presidio, con striscioni e comizi, dei gruppi antagonisti di Puglia e Basilicata. Alle 18 è in programma un corteo di protesta contro le 20 economi

