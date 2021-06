Il presidente americano a poche ore dall'incontro con il capo del Cremplino

Chiarirò dove “sono le “linee rosse” con il presidente russo Vladimir Putin, “chiarirò che ci sono aree in cui possiamo cooperare, se sceglie, e se sceglie di non cooperare e agisce come ha fatto in passato in relazione alla sicurezza informatica e ad altre attività, allora risponderemo. Risponderemo a tono”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in conferenza stampa in occasione del vertice Nato e a poche ore dall’incontro con il suo omologo a Ginevra. “Dovremmo decidere dove è nel nostro interesse reciproco e nell’interesse del mondo cooperare, e vedere se possiamo farlo. Le aree in cui non siamo d’accordo, chiariscono quali sono le linee rosse”, ha aggiunto Biden. Ha detto di aver parlato con Putin in passato e lo ha descritto come “brillante” e “duro”, sottolineando: “Il fatto è che sarò felice di parlare con voi quando sarà finita”.

Biden: “Se Navalny morisse sarebbe una tragedia e un danno a relazioni con la Russia”

Se il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny morisse, “sarebbe una tragedia. Secondo me, non farebbe altro che danneggiare le relazioni” di Putin “con il resto del mondo”. Ha anche sottolineato Biden, secondo cui l’adesione dell’Ucraina alla Nato dipende dal “rispetto dei criteri, ad esempio la corruzione”. “Noi – ha aggiunto – faremo tutto il possibile per mettere Kiev nelle condizioni di resistere alla aggressione fisica della Russia. Non dipenderà solo da me, se entrerà a far parte della Nato”.

Biden: “Democrazie più valide di autocrazie”

“Dimostreremo che la democrazia e la nostra alleanza possono ancora prevalere contro le sfide del nostro tempo, soddisfare i bisogni e i bisogni del nostro popolo”, essere più valide delle autocrazie. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in conferenza stampa in occasione del vertice Nato. Ha affermato che i membri della NATO devono sradicare la corruzione, proteggersi dall’odio e dal “populismo fasullo” e investire nel rafforzamento delle istituzioni “che sostengono e salvaguardano i nostri amati valori democratici”.

La visita al memoriale dell’11 settembre della Nato

Il presidente Joe Biden ha reso omaggio al memoriale dell’11 settembre della Nato, prima di concludere il suo incontro con i membri dell’alleanza militare. Biden, dopo aver fatto il segno della croce, è rimasto in silenzio davanti al memoriale presso la sede della Nato a Bruxelles, che presenta una trave d’acciaio del World Trade Center. L’installazione rende omaggio al sostegno che gli alleati della Nato hanno dato agli Stati Uniti dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001, incluso lo spiegamento di migliaia di truppe dei paesi della Nato in Afghanistan.

L’incontro con Erdogan

Il presidente Usa lunedì ha anche incontrato il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan a margine del vertice Nato a Bbruxelles. Un incontro “molto positivo” lo ha definito Biden. I due presidenti si sono incontrati in privato prima di essere raggiunti da altri funzionari. Hanno trascorso in totale più di un’ora insieme.

Biden conosce Erdogan da anni, ma la loro relazione è stata spesso controversa. Biden, durante la sua campagna, ha attirato l’ira dei funzionari turchi dopo aver descritto Erdogan come un “autocrate”. Ad aprile, Biden ha fatto infuriare Ankara dichiarando che l’uccisione di massa e le deportazioni di armeni dell’era ottomana erano “genocidio“, un termine che i presidenti degli Stati Uniti hanno evitato di usare.

“I nostri sforzi dipenderanno dal rispetto e mutuo interesse per iniziare un nuovo fruttuoso periodo di cooperazione. Abbiamo una forte volontà e abbiamo deciso di collaborare di più per raggiungere gli obiettivi. Non ci sono problemi rilevanti tra Stati Uniti e Turchia che non possono essere risolti. In realtà ci sono molte aree per una potenziale collaborazione”. Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan riferendosi all’incontro avuto on il presidente Usa Joe Biden a margine del vertice Nato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata