Al via in Cornovaglia il summit, per la prima volta in presenza da inizio pandemia

(LaPresse) Al via in Cornovaglia il vertice del G7, per la prima volta in presenza dall’inizio della pandemia. Il summit, blindatissimo, si tiene in un resort di Carbis Bay. Tra le manifestazioni più attese quella degli attivisti di Extinction Rebellion, che hanno marciato a St.Ives, nei pressi della sede del vertice.

