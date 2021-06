Pasti stellati per i leader del mondo che saranno serviti pluripremiati chef della Cornovaglia al vertice del G7, con un menu progettato per mostrare tutto ciò che il luogo ha culinariamente da offrire

Il menu

I menu, si legge sul sito del vertice, mostreranno il meglio dei prodotti della Cornovaglia, dal formaggio locale alla birra regionale. Stasera lo chef Emily Scott dell’hotel Watergate Bay di Newquay servirà un pasto di cinque portate appositamente studiato, tra cui il rombo fresco pescato al largo della costa di Newquay da un pescatore locale, con patate novelle della Cornovaglia e pesto all’aglio e verdure degli orti locali di Padstow. Per concludere la serata, i leader apprezzeranno i petit fours con fudge di clotted cream, mini cono gelato alla clotted cream con tartufi Earl Grey al cioccolato.

Sabato sera

La cena del sabato sera sarà preparata dallo chef Simon Stallard dell’Hidden Hut di Portscatho. Per la prima volta in un vertice del G7, i leader si godranno un barbecue sulla spiaggia di Carbis Bay, dove verranno serviti tartine di Curgurrell Crab Claws e sgombro Portscatho, e un piatto principale di controfiletto di brughiera scottato e affumicato con astice di Newlyn e porri bruciati insieme a patate della Cornovaglia, broccoli St Just viola e barbabietola al forno. Successivamente, brie, rum caldo al burro e marshmallow tostati intorno ai focolari sulla spiaggia. Per bere, i leader sceglieranno tra spumante della Cornovaglia, Riesling tedesco, Shiraz australiano, birra della Cornovaglia e cocktail frizzanti.

