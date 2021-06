Flash mob della campagna "Wave of Hope" gestita da un gruppo chiamato Crack the Crises

(LaPresse) Due grandi gonfiabili raffiguranti il primo ministro britannico Boris Johnson e quello del presidente degli Stati Uniti Joe Biden hanno ‘veleggiato’, al largo della costa della Cornovaglia prima dell’inizio ufficiale del vertice del G7. Sulle mani dei due leader, la scritta “Wave of Hope” e “Crack the Crises”. La campagna “Wave of Hope” è gestita da un gruppo chiamato Crack the Crises, che sta cercando di convincere ogni leader mondiale ad accettare gli obiettivi globali di affrontare sia la crisi del coronavirus che quella del cambiamento climatico.

