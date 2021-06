Lapid e Bennett hanno trovato un'intesa, fuori Netanyahu

Tensioni in Israele dopo l’annuncio che gli oppositori del primo ministro Benjamin Netanyahu hanno trovato un accordo, Yair Lapid e Naftali Bennett per formare una coalizione di governo. L’accordo andava siglato entro la mezzanotte di ieri per evitare che il Paese andasse a elezioni per la quinta volta in due anni. In piazza sostenitori e oppositori di Netanyahu.

