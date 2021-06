Resta solo l'obbligo di mascherina al chiuso

(LaPresse) – Da martedì in Israele vengono meno quasi tutte le restrizioni anti-Covid, grazie alla massiccia campagna vaccinale messa in campo dal governo di Gerusalemme, che ha permesso di immunizzare la quasi totalità della popolazione. Non sarà più necessario neanche il green pass vaccinale per accedere in ristoranti al chiuso e palestre, permane solo l’obbligo di mascherina al chiuso. A Tel Aviv il cantautore di fama internazionale Aviv Geffen si è esibito all’interno dell’ospedale Ichilov per una platea formata di pazienti e personale sanitario.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata