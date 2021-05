Dall'Unione europea sanzioni contro Minsk, Biden chiede un'indagine internazionale

L’Occidente, compatto, condanna la Bielorussia per il dirottamento del volo di linea al fine di arrestare il reporter dissidente Protasevich. Dall’Unione Europea sanzioni contro Minsk e stop ai voli. Duro il presidente del consiglio Europeo Michel: “Non tollereremo che si giochi con la vita di innocenti civili” ha sottolineato. Dagli Stati Uniti, invece il presidente Biden chiede un’indagine internazionale sulla vicenda, mentre l’opposizione interna bielorussa chiede di essere invitata al vertice del G7 in programma a giugno in Gran Bretagna.

Biden all’attacco: “Un dirottamento aereo oltraggioso”

Il dirottamento del volo è stato “un diretto affronto alle norme internazionali”, un “oltraggioso fatto”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Il leader americano ha anche commentato la dichiarazione video di Raman Protasevich, che aveva gestito un popolare servizio di messaggistica usato per organizzare le proteste contro il leader autoritario Alexander Lukashenko, trasmesso alla tv di stato bielorussa. Il 26enne dice che il suo trattamento in carcere è “estremamente corretto e rispettoso della legge”, e aggiunge che sta fornendo prove agli investigatori sull’organizzazione delle manifestazioni. “Questo oltraggioso incidente e il video che Protasevich sembra essere stato costretto a fare sono attacchi vergognosi sia al dissenso politico, sia alla libertà di stampa”, ha dichiarato Biden. “Gli Usa si uniscono ai Paesi del mondo che chiedono il suo rilascio, così come il rilascio delle centinaia di prigionieri politici detenuti ingiustamente dal regime di Lukashenko”, ha affermato Biden. Separatamente, la Casa Bianca ha fatto sapere che il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan ha parlato con la leader dell’opposizione bielorussa, Svyatlana Tsikhanouskaya.

Stoltenberg: “Serve indagine internazionale”

“Piacere di incontrare la premier dell’Estonia, Kaja Kallas. Abbiamo discusso della Bielorussia, dove accolgo con favore le nuove misure dell’Ue. Ci deve essere un’indagine internazionale urgente sul pericoloso atterraggio forzato. Il giornalista Raman Protasevich e Sofia Sapega devono essere immediatamente rilasciati”. Così invece su Twitter il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

Air France sospende sorvolo del Paese

Air France ha annunciato che sospenderà il sorvolo dello spazio aereo bielorusso da parte dei suoi aerei, dopo il dirottamento di un aereo da parte di Minsk. “Air France ha preso atto delle conclusioni del Consiglio europeo e pertanto sospende il sorvolo dello spazio aereo da parte dei suoi aerei fino a nuovo avviso. Gli aerei già in viaggio vedranno il loro piano di volo modificato”, ha fatto sapere la compagnia aerea in un comunicato stampa, ripreso dai media francesi. “Air France monitora costantemente l’evoluzione della situazione geopolitica nei territori serviti e sorvolati dai suoi aerei e applica rigorosamente i regolamenti”, ha affermato.

