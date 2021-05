Incendio in un edificio di lusso lungo il Tamigi nell'est della capitale britannica. Due persone intossicate portate in ospedale, 44 medicate

Un incendio si è propagato poco prima delle 9 in un grattacielo di 19 piani con abitazioni di lusso a Londra lungo il Tamigi, nella zona di New Providence Wharf, nell’est della capitale britannica. Lo riporta il Mail Online. Sul posto sono intervenuti un centinaio di vigili del fuoco che dopo qualche ora hanno spento le fiamme. L’edificio è ricoperto dello stesso acciaio utilizzato per la Grenfell Tower, il grattacielo nel quale nel 2017 scoppiò un devastante rogo, in cui persero la vita 72 persone. Secondo testimoni gli abitanti sono stati evacuati. Due persone sono state portate in ospedale per intossicazione, altre 44 sono state medicate sul posto per lo shock e le inalazioni ma non ci sarebbero feriti gravi.

🚨 20 fire engines on the scene of a fire at New Providence Wharf in East London this morning.

The building’s still covered in ACM cladding – the same type as was on Grenfell. Awaiting updates. @LBC pic.twitter.com/vvKaNzxTUW

— Rachael Venables (@rachaelvenables) May 7, 2021