Borsa, spread Btp-Bund vola a quota 325 punti base: è il massimo degli ultimi 5 anni

Lo spread tra Btp e Bund tedesco continua a salire e tocca quota 325 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,63% sul mercato secondario: è ai massimi dal 2013.

Dopo un avvio in rosso, primi scorci di seduta con moderato segno più per Piazza Affari. A mezzora dal suono della campanella l'indice Ftse Mib sale dello 0,46% a quota 19.544,44 punti. Il listino milanese non paga quindi il nervosismo sul fronte politico con l'Ue, che sarebbe pronta alla bocciatura del budget 2019, mentre lo spread continua la sua risalita in area 310 pb. Tra i singoli titoli spicca il tonfo del 4,55% circa per Buzzi che paga il profit warning della tedesca HeidelbergCement. Tra i segni meno spiccano anche Stmicroelectronics (-2,74%) e Leonardo (-1,51%). Sale invece Moncler (+0,39%), promossa a "buy" da Jefferies.

Infine, fuori dal Ftse Mib, si segnala il +2,86% a 1,36 euro di Fincantieri. Il gruppo navale di Trieste ha siglato con Msc Crociere un memorandum d'intesa per la costruzione di quattro navi da crociera del segmento extra-lusso, per un valore complessivo superiore a 2 miliardi di euro.







