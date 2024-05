L'intervento del proprietario di Tesla sul palco di Bali in Indonesia

Elon Musk al World Water Forum in corso a Bali, in Indonesia: “La soluzione alla crisi idrica mondiale è la desalinizzazione”. Il proprietario di Tesla e SpaceX annuncia di voler continuare a investire nella ricerca per ricavare acqua potabile e fornire alla popolazione energia sostenibile, solare ed eolica.

