L'ad di Trenitalia Luigi Corradi: "La novità principale, tanta intermodalità e sostenibilità"

Oltre 700 destinazioni estive raggiungibili ogni giorno con 270 Frecce, per oltre 130.000 posti offerti. Intercity e Intercity Notte verso più di 230 città e 70 mete estive. Seimila Regionali al giorno per oltre 1.700 destinazioni, di cui 500 a vocazione turistica. È la “Summer experience 2024” del Polo Passeggeri del Gruppo FS – composto da Trenitalia (società capofila), Busitalia, Ferrovie del Sud Est e FS Treni Turistici Italiani – che prende il via il 9 giugno ed è stata presentata in un evento al Maxxi di Roma dall’ad Trenitalia Luigi Corradi. “La novità principale è tanta intermodalità e tanta sostenibilità. In realtà le offerte sono tante, abbiamo cercato di coprire anche mete dove il treno non arriva. Come farlo? Nel modo più sostenibile possibile, perché credo fortemente che il leitmotiv del futuro sarà una attenzione altissima alla sostenibilità. Il treno di per sé è un treno elettrico e li dove non c’è abbiamo provveduto con autobus elettrici o ibridi in modo da dare una impronta sostenibile a tutto il trasporto delle località estive e anche di montagna“. Tra le novità annunciate oggi, anche il nuovo portale e il nuovo servizio di informazione a bordo, che dal 1 luglio sarà fornito da LaPresse: nei Frecciarossa e Frecciargento si potrà navigare sul nuovo FRECCIAPlay per guardare il grande cinema, sport, contenuti turistici, news e tanto altro, e consultare la ricca sezione dell’edicola con quotidiani, riviste e l’edizione digitale del magazine LA FRECCIA. Il mensile di bordo, che questo mese ha pubblicato un’intervista esclusiva a Papa Francesco, viene distribuito gratuitamente ai passeggeri anche in versione cartacea ed è disponibile nei FrecciaLounge e FrecciaClub delle stazioni.

