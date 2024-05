Il Fondo monetario internazionale: "Può ridurlo ritirando misure inefficienti e temporanee"

Il deficit e il debito pubblico del nostro Paese rimangono molto alti nonostante l’economia si sia ripresa bene. Lo ha fatto sapere il Fondo monetario internazionale al termine della visita ufficiale in Italia ai sensi dell’articolo IV dello statuto del Fondo.

L’economia dell’Italia “si è ripresa bene dagli shock sequenziali della pandemia e dei prezzi dell’energia grazie alla ripresa del turismo e al sostanziale sostegno politico. Tuttavia, la crescita si è moderata. Se da un lato ha contribuito alla ripresa, dall’altro la politica fiscale espansiva ha mantenuto il deficit e il debito pubblico molto elevati, elevando il premio di rischio dell’Italia e agendo da freno agli investimenti del settore privato”, ha riferito il Fmi.

Fmi: “Italia può ridurre debito ritirando misure inefficienti e temporanee”

“Un aggiustamento fiscale più rapido del previsto per ridurre il debito con grande fiducia può essere ottenuto con un costo limitato per la crescita, ritirando le misure di crisi inefficienti e temporanee”, ha detto ancora il Fmi. “Al di là del breve termine, pur mantenendo un avanzo primario consistente, sarà necessario un ulteriore sforzo fiscale per far fronte agli investimenti che favoriscono la crescita e alle pressioni latenti sulla spesa e per contribuire a ripristinare lo spazio fiscale in caso di shock gravi”. “L’aggiustamento a condizioni finanziarie più rigide è proceduto senza intoppi e il sistema bancario rimane solido, ma i tassi di interesse elevati e la diminuzione delle riserve di liquidità potrebbero indebolire la capacità di servizio del debito dei mutuatari. I recenti aumenti delle riserve di liquidità a livello bancario e di rischio sistemico sono benvenuti per rafforzare le garanzie contro i rischi futuri. Continuare a identificare e affrontare le sacche di vulnerabilità tra le istituzioni meno importanti e rafforzare i meccanismi di recupero e smaltimento dei crediti inesigibili rimangono priorità”.

Fmi: “Crescita Italia moderata per prossimi anni, prosegue disinflazione”

Il Fondo monetario internazionale “prevede una crescita moderata nei prossimi anni” per l’Italia “con una disinflazione continua”, ha aggiunto il Fmi. “Il PIL dovrebbe aumentare dello 0,7% nel 2024 e nel 2025, poiché l’accelerazione della spesa legata al PNRR, che sarà completata entro la metà del 2026, compensa in larga misura la graduale riduzione degli investimenti residenziali sostenuti dal Superbonus”, prosegue il Fmi. “Un successivo rallentamento temporaneo della crescita potrebbe essere previsto nel 2026 e nel 2027 con il completamento del PNRR, con un rallentamento più graduale se il periodo di spesa consentito fosse esteso. In seguito, la crescita dovrebbe tornare al potenziale, che rifletterebbe sempre più la contrazione della popolazione nazionale in età lavorativa, a meno che non sia compensata da un aumento della produttività sostenuto da riforme strutturali e investimenti efficaci, da una maggiore partecipazione della forza lavoro e dal continuo assorbimento di lavoratori stranieri. L’inflazione globale dovrebbe scendere a una media dell’1,7% nel 2024 e tornare all’obiettivo del 2% nel 2025. Si prevede che la crescita dei salari aumenterà quest’anno e il prossimo, ma le imprese dovrebbero assorbire l’aumento principalmente dai loro profitti in crescita, mantenendo così l’inflazione di fondo su un percorso di moderazione”.

