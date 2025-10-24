Raimondo Vianello, gli eredi filippini vendono casa a Pier Silvio Berlusconi

Secondo quanto scrive il Corriere della sera i coniugi Magsino hanno venduto l’attico di Segrate in cui hanno vissuto per anni con Sandra e Raimondo Vianello

Casa Vianello (quella vera) è stata venduta e a comprarla sarebbe stato Pier Silvio Berlusconi. E’ quanto scrive il Corriere della Sera. A mettere in vendita il grande attico di Segrate, alle porte di Milano, dove per anni hanno vissuto Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, sono stati i coniugi Magsino, gli ex domestici e poi eredi filippini della celebre coppia della tv italiana. L’appartamento da quasi 300 metri quadrati di Milano 2, scrive il quotidiano di via Solferino, si trova non lontano da Palazzo dei Cigni, che per anni è stato il centro di produzione Mediaset, fino al 2015, e quindi dove si è girata anche la celebre sit-com ‘Casa Vianello’ che vedeva protagonisti Sandra e Raimondo.

I domestici filippini diventati milionari

Il prestigioso appartamento, costruito da Silvio Berlusconi, è lo stesso dove per anni hanno vissuto anche Pedro Eddgardo Magsino, la moglie Rosalie Escarez e i due figli, diventati di fatto la famiglia dei due artisti: a loro infatti i Vianello hanno lasciato un grande patrimonio immobiliare. Secondo quanto scrive sempre il Corriere i Magsino sono diventati milionari e proprietari di diversi immobili a Milano. Sarebbe invece già stata venduta da tempo un’altra proprietà dei Vianello, quella nell’esclusiva località turistica svizzera di Crans Montana. Sempre secondo quanto pubblicato dal Corriere “Casa Vianello” sarebbe stata venduta a Pier Silvio Berlusconi per un totale di 1,45 milioni di euro.

Nel 2010 la morte di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello

Raimondo Vianello e Sandra Mondaini sono morti entrambi nel 2010, una a pochi mesi dall’altro. Era il 15 aprile 2010 quando all’ospedale San Raffaele di Milano si spegneva il celebre attore, comico e conduttore, all’età di 87 anni. La moglie Sandra, compagna di vita e sul palcoscenico, morì invece il 21 settembre dello stesso anno all’età di 79 anni, dopo un breve ricovero anche lei all’ospedale San Raffaele.