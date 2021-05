Comico, attore di cinema e teatro, personaggio televisivo

Il 7 maggio 1922 a Roma nasce Raimondo Vianello, figlio del veneto Guido, ammiraglio della Regia Marina. Comico, attore di cinema e teatro, personaggio televisivo: sono celebri i duetti sul set negli anni cinquanta con Ugo Tognazzi e poi in tv con la moglie Sandra Mondaini (la sitcom Casa Vianello è andata in onda per due decenni). Grande appassionato di calcio (rifiuta l’offerta del Palermo in B per seguire le luci della ribalta) ha condotto la trasmissione sportiva Pressing. È morto a 87 anni.

