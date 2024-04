L'imposta sulle liberalità si applicherà anche ai trasferimenti derivanti da trust e altri vincoli di destinazione

In arrivo nuove regole sulle imposte di successione e di bollo. Le prevedono la bozza di un decreto legislativo atteso martedì in Cdm. Tra le modifiche contenute nel testo, quella che prevede che l’imposta sulle successioni e donazioni si applichi non solo “ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte” ma, questa la novità, anche “per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione”. Tale imposta sarà liquidata e versata direttamente dal contribuente, senza attendere la liquidazione e l’invio dell’avviso da parte dell’Agenzia delle entrate.

