Il vicepremier: "Confermato taglio cuneo fiscale, assestato colpo decisivo alle liste d'attesa"

Nella legge di Bilancio “non c’è alcuna tassa di successione su chicchessia. Questo è un fatto positivo”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, in conferenza stampa sulla manovra. In merito alla legge di bilancio “sottolineo la coesione e la compattezza della maggioranza. Siamo partiti diversi ma quando c’è da prendere una decisione per i cittadini ci troviamo in perfetta sintonia” le parole dell’esponente di Forza Italia. “Il taglio del cuneo fiscale è confermato. Andiamo nella direzione di sostenere lavoratori e imprese. La vera sfida è la crescita” sottolinea il ministro degli Esteri.

“Abbiamo fatto una scelta che va verso le imprese e le famiglie, specie quelle che hanno problemi più delicati”, aggiunge ancora. “Le liste di attesa sono una vergogna nazionale e tutti insieme abbiamo deciso di assestare un colpo decisivo. È una vergogna a cui dobbiamo mettere rimedio e oggi abbiamo dato un segnale importante” conclude Tajani.

