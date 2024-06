Quattro episodi in collaborazione con Chora Media, il primo episodio è disponibile dal 29 maggio

‘Inestimabile’ è il nuovo podcast di Chora Media e Intesa Sanpaolo che rivela i segreti dell’arte ed è “l’ultimo tassello di un percorso iniziato anni fa, trasformando palazzi e musei per condividere le collezioni, organizzare mostre temporanee, essere partner delle più importanti iniziative culturali in Italia, occuparsi di formazione per consolidare le competenze di chi lavora in ambito culturale”. L’invito a un viaggio in podcast nella storia dell’arte arriva da Michele Coppola, direttore Centrale Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo e Direttore delle Gallerie d’Italia, i tre musei della Banca con sede a Milano, Napoli e Vicenza. E ‘Inestimabile’ è il podcast disponibile per tutti, che presenta quattro episodi per scoprire il ‘dietro le quinte’ della storia dell’arte.

Jacopo Veneziani a guidare il racconto

Un Caravaggio dimenticato, il caveau di una banca trasformato in rifugio per le opere durante la seconda guerra mondiale, un giovane pittore che studia nella Parigi di inizio anni ’30 e importanti restauri che rendono l’arte accessibile a tutti. È lo storico dell’arte e divulgatore Jacopo Veneziani a guidare il racconto attraverso aneddoti e storie incredibili con il commento di altre voci esperte del settore. E non mancano nemmeno le storie come quella del caveau nella sede di Intesa Sanpaolo in via Verdi a Milano, un vero e proprio forziere che ha protetto decine di opere durante i giorni bui della Seconda Guerra Mondiale. Il podcast si conclude infine con il racconto delle importantissime attività di restauro del progetto ‘Restituzioni’ che permette alle opere d’arte di restare intatte nella loro delicata bellezza o di ritrovare nuova vita. “Ovviamente – sottolinea Coppola – c’è il mondo dei podcast: raccontare le storie dietro i dipinti, collezionismo e restauri. E raccontare anche perché è importante dedicarsi alla protezione e promozione del patrimonio culturale in cui tutti ci riconosciamo. Abbiamo registrato con soddisfazione un’amplissima partecipazione delle attività fatte con le scuole alle Gallerie d’Italia, dove tutti i laboratori e workshop con scuole e università sono gratuiti”.

Primo episodio disponibile dal 29 maggio

Il primo episodio di Inestimabile è disponibile dal 29 maggio sulle principali piattaforme audio gratuite, su www.intesasanpaoloonair.com e choramedia.com, sui profili ufficiali di Intesa Sanpaolo On Air, su Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e YouTube con un nuovo episodio ogni settimana fino al 19 giugno. Intesa Sanpaolo On Air è la piattaforma podcasting del Gruppo Intesa Sanpaolo che raccoglie voci, storie e idee su futuro, sostenibilità, inclusione e cultura con più di 135 serie pubblicate, 15 milioni di ascolti solo nel 2023, oltre 30 milioni dal go-live di maggio 2020 e il 60% di ascoltatori che ritorna a fruire delle rubriche presenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata