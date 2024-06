I titoli dell'azienda sono cresciuti del 6,85% nelle negoziazioni pre-mercato a Wall Street

Le azioni di Tesla volano e guadagnano il 6,85% nelle negoziazioni pre-mercato a Wall Street, dopo che Elon Musk ha riferito che gli azionisti sono pronti ad approvare il controverso pacchetto remunerativo da 56 miliardi di dollari a lui destinato e una risoluzione per spostare la sede della casa automobilistica elettrica in Texas.

Both Tesla shareholder resolutions are currently passing by wide margins!

♥️♥️ Thanks for your support!! ♥️♥️ pic.twitter.com/udf56VGQdo

— Elon Musk (@elonmusk) June 13, 2024