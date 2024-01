Il Ceo Michael O'Leary: "Per l'estate 2024 i cittadini e visitatori milanesi potranno volare verso Atene, Budapest, Castellon, Beni Mellal, Dubrovnik, Parigi, Marrakech, Sarajevo, Skiathos e Tallinn"

La compagnia aerea Ryanair annuncia 10 nuove rotte su Milano per l’estate 2024. È quanto emerge dalla conferenza stampa oggi a Milano, che segue la press conference stamane a Roma.

“Come compagnia aerea numero uno in Italia, Ryanair è lieta di annunciare 10 nuove rotte per Milano per l’estate 2024 verso Atene, Budapest, Castellon, Beni Mellal, Dubrovnik, Parigi, Marrakech, Sarajevo, Skiathos e Tallinn, offrendo più scelte, alle tariffe più basse in Italia. I cittadini e i visitatori milanesi possono ora prenotare voli low cost verso 150 destinazioni a partire da soli 19,99 euro su Ryanair.com oggi stesso”, ha detto il ceo e fondatore di Ryanair, Michael O’Leary, in conferenza stampa a Milano.

Obiettivo essere quarta compagnia europea e prima low cost

Ryanair ha come prospettiva quella di essere la quarta compagnia aerea europea e la prima low cost. Lo ha spiegato il ceo di Ryanair Michael O’ Leary, per il quale “nei prossimi 2 anni ci sarà un consolidamento delle compagnie aeree. È in parte già accaduto con l’acquisto di Alitalia ad opera di Lufthansa“. “Noi – rimarca – non compriamo nessuno, ma solo aerei, poiché puntiamo sulla crescita organica e abbiamo comprato aerei al momento giusto”.

“Alla fine ci saranno 4 grandi gruppi in Europa: Lufthansa, Air France-Klm, Iag e Ryanair, che sarà la più grande compagnia low-cost”, prevede. “Waze sarà venduta a qualche compagnia mediorientale e EasyJet sarà venduta o a Air France-Klm o a Iag”, spiega il ceo.

In vista 2 nuovi basi in Italia, ipotesi Trieste e Reggio Calabria

La compagnia aerea Ryanair avrebbe nei piani di aprire due nuove basi in Italia: sarebbero in arrivo una a Trieste e una a Reggio Calabria. E’ quanto si apprende, in vista di un prossimo viaggio del ceo e fondatore di Ryanair, Michael O’Leary a Trieste nei prossimi giorni. Sollecitato dai cronisti sul tema in conferenza stampa a Milano, O’Leary però, non da’ anticipazioni e non commenta la questione.

