“Oggi presentiamo per il terzo anno questa borsa di studio a favore dei giovani atleti juniores che hanno vinto una medaglia. Quest’anno abbiamo misurato l’impatto sociale di questa iniziativa con un misuratore di tre volte. 160 mila euro il valore della borsa di studio, 526 mila euro il valore sociale generato da questa iniziativa. Sono aumentate le medaglie d’oro, a dimostrazione che sport e vita privata insieme generano un miglior risultato nella performance agonistica”. Così il presidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio, in occasione della presentazione delle borse di studio per 160mila euro destinate ai medagliati juniores del 2023 e del relativo misuratore di impatto sociale.

“Stiamo lavorando con il presidente del Coni Giovanni Malagò per la prossima edizione, per creare ulteriori progettualità da inserire in questa importante iniziativa, che fa parte di Kaleidos, il nostro social impact lab, con il quale abbiamo già stanziato ed erogato 6 milioni di euro nel piano industriale per iniziative in favore dello sport e dei giovani”, ha aggiunto Fürstenberg Fassio.

