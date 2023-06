L'amministratore delegato del gruppo bancario alla presentazione a Milano: "La banca investe nella tecnologia: il futuro della forza di ogni azienda"

Intesa Sanpaolo ha presentato Isybank, la nuova banca digitale del Gruppo, progetto qualificante del Piano di Impresa 2022-2025, centrale nel modello di servizio alla clientela e nella strategia di sviluppo digitale. Il lancio della nuova realtà è avvenuto oggi a Milano in Gioia 22 – la Scheggia di vetro – il grattacielo situato a Porta Nuova, quartiere dell’innovazione milanese emergente, che ospita la sede operativa di Isybank e altre Divisioni del Gruppo Intesa Sanpaolo.

“Il digitale e l’intelligenza artificiale contribuiscono a costruire il futuro del sistema bancario mondiale. Si accompagnano a una forte componente di banca tradizionale”, ha detto Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, alla presentazione della banca digitale Isybank.

“Isybank è per l’Italia un punto di forza. È la dimostrazione che in Italia sappiano fare cose eccellenti a livello mondiale. Sono orgoglioso”, ha aggiunto il ceo di Intesa Sp.

Messina ha poi sottolineato come “gli italiani quando vogliono fare qualcosa sono in grado di farlo meglio di altri”. “Abbiamo costruito qualcosa” per “i prossimi mesi e anni” che “rappresenta una delle componenti del futuro di Intesa Sanpaolo. Il digitale e l’intelligenza artificiale – ha proseguito il manager – rappresentano uno degli elementi importanti che concorrono a costruire il futuro, ma con la necessità di mantenere una forte componente di banca tradizionale, in particolare assistenza alla clientela. E questa è la dimostrazione che la banca investe nella tecnologia: il futuro della forza di ogni azienda. Non rappresenta una minaccia, ma una grandiosa opportunità. Le persone che lavorano in banca saranno valorizzate. Faremo in modo che oggi vediate qualcosa di innovativo e unico, oggi vedrete i talenti della nostra banca. Avrete la possibilità di veder giovani e donne, dimostrazione del forte investimento che facciamo sul capitale umano. È un momento per apprezzare il management della banca”.

Isybank, 650 milioni investiti

Isybank la banca digitale presentata da Intesa Sanpaolo oggi a Milano ha le sue basi negli investimenti in tecnologia del Piano d’Impresa 2022-2025. Si tratta di 5 miliardi di euro di investimenti per tecnologia e crescita del Gruppo Intesa nell’arco del Piano, 650 milioni dei quali per la realizzazione della nuova banca digitale Isybank (128 milioni di euro sono stati investiti nel 2022, altri 152 milioni sono stimati nel 2023).

Il piano per la tecnologia e la crescita impiegherà direttamente 4.000 persone di Intesa Sanpaolo tra riconversioni professionali e assunzioni di profili specifici, 2.000 delle quali nel solo ambito ambito IT.

Isybank, l’app disponibile dal pomeriggio del 15 giugno

Isybank è pronta. L’app è disponibile dal pomeriggio del 15 giugno nelle versioni sia iOS sia Android. Il conto è attivo in tempo reale e i clienti possono scegliere tra tre profili: isyLight, isySmart e isyPrime.Isybank propone “la solidità e l’offerta commerciale di una banca coniugate a servizi semplici e veloci tipici di una fintech”.

In pochi tap è possibile fare tutti i principali pagamenti, dalle ricariche, ai bonifici, al bollo auto, ai più comuni pagamenti fiscali (es. F24).E’ possibile richiedere e ricevere istantaneamente un anticipo dello stipendio o della pensione, fino a 15 giorni prima della data di accredito. Cliccando un solo pulsante è possibile trasferire conto e utenze su Isybank da un’altra banca.

Con la carta digitale, da subito disponibile in app, si può pagare online e in negozio direttamente dallo smartphone. È disponibile anche una carta fisica in materiale riciclato, personalizzabile secondo il proprio stile.

Con BANCOMAT Pay® il cliente può scambiare denaro con i contatti della propria rubrica in tempo reale e pagare nei negozi convenzionati, mentre con Prelievo Cardless è possibile prelevare in tutti gli ATM abilitati delle Banche italiane del Gruppo Intesa, direttamente dall’app senza usare la carta.

Isybank si definisce “totalmente digitale, ma valorizza lo human touch. Dall’app, il cliente gestisce il conto e le carte e per ogni necessità ha a disposizione l’opzione “Parla con noi”, che gli consente di entrare in comunicazione diretta con un gestore della filiale online del Gruppo”.

Isybank si rivolge ai 4milioni di clienti che già non usano le filiali

Isybank si rivolge ai 4 milioni di clienti Intesa Sanpaolo che già non usano le filiali in quanto fruitori prevalentemente digitali dei servizi bancari e orientati al mobile banking. Ad oggi sono già 400 gli specialisti dedicati alla nuova banca digitale. Parole chiave: Tecnologia all’avanguardia, cloud-native, adattabile alla clientela, multi-valuta e multinazionale, con l’obiettivo di avere la leadership europea per efficienza operativa e innovazione. Intesa Sanpaolo ha individuato in Thought Machine – società tecnologica di core banking con sede nel Regno Unito e uffici regionali a New York, Singapore e Sydney – il partner ideale per dar vita alla nuova piattaforma di digital banking. Isybank si avvale di Vault, il motore core banking di Thought Machine. Isybank è cloud native, utilizza un’infrastruttura cloud realizzata in Italia a Torino e Milano grazie all’accordo SkyRocket siglato da Intesa Sanpaolo con TIM e Google.

