L'aggiornamento del World economic Outlook: 2,6% in 2024

Per l’Italia, il Fondo monetario internazionale stima un’inflazione in calo dall’8,7% del 2022 al 4,5% nel 2023 e al 2,6% nel 2024. La disoccupazione è prevista in rialzo dall’8,1% del 2022 all’8,3% nel 2023 e all’8,4% nel 2024. E’ quanto si legge nell’aggiornamento di aprile del World economic Outlook, diffuso oggi dall’Fmi.

Fmi: turbolenze su mercati dopo crollo banche Usa e Credit Suisse

“Gli inaspettati fallimenti di due banche regionali specializzate negli Stati Uniti a metà marzo 2023 e il crollo della fiducia nel Credit Suisse – una banca rilevante a livello globale – hanno agitato i mercati finanziari, con depositanti bancari e investitori impegnati a rivalutare la sicurezza di quanto possiedono e di spostarlo dalle istituzioni e investimenti percepiti come vulnerabili”. È quanto si legge nell’aggiornamento ad aprile del World Economic Outlook del Fondo monetario internazionale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata