Roma, 11 apr. (LaPresse) – Per l’Italia, il Fondo monetario internazionale stima un’inflazione in calo dall’8,7% del 2022 al 4,5% nel 2023 e al 2,6% nel 2024. La disoccupazione è prevista in rialzo dall’8,1% del 2022 all’8,3% nel 2023 e all’8,4% nel 2024. E’ quanto si legge nell’aggiornamento di aprile del World economic Outlook, diffuso oggi dall’Fmi.

