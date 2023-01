Il governo mette a disposizione il sito Osservaprezzi Carburanti. Ma le app e i siti per confrontare il costo di benzina, diesel, gpl si moltiplicano

Braccio di ferro sul prezzo dei carburanti in Italia, con la premier Giorgia Meloni che difende le scelte del governo mentre le opposizioni la accusano di “incoerenza” per non aver tagliato le accise, contrariamente a quanto da lei chiesto per anni (in particolare in un video del 2019). I prezzi sono scattati nuovamente a partire dal primo gennaio 2023: in alcune stazioni hanno superato i 2 euro, sia per la benzina che per il diesel. Il prezzo medio resta comunque molto elevato.

Come trovare il prezzo dei carburanti nelle aree più vicine

Il governo ha messo online una piattaforma chiamata Osservaprezzi Carburanti, tramite la quale è possibile effettuare una ricerca per zona, provincia (o ‘disegnando’ sulla mappa una zona d’interesse) per confrontare i prezzi dei carburanti e trovare i meno cari. Si tratta di un collegamento a Google Maps, con una mappa navigabile che mostra poi tutte le stazioni di rifornimento, con il nome del fornitore e i prezzi, suddivisi per self e servito.

App e siti per confrontare i prezzi

Intanto si moltiplicano app e siti dove è possibile confrontare i prezzi di benzina, diesel, gpl lungo la penisola. Alcuni hanno avuto un tale numero di accessi da essere andati in tilt o aver modificato le impostazioni per permettere solo a chi accede o si registra di effettuare la ricerca (è il caso di Prezzi Benzina, ad esempio). Ma ne esistono molte altre (come Fuoil, iCarburante, Gaspel). La cosa importante è però sempre verificare la frequenza con la quale vengono aggiornati i prezzi.

L’andamento dei prezzi dei carburanti

Sul sito del Ministero dell’ambiente è anche possibile monitorare il costo dei carburanti con una media mensile. L’ultima riguarda dicembre (secondo il sito la prossima sarà disponibile a febbraio 2023).

Qui sotto il grafico presente sul sito che mostra l’andamento nel 2022.

