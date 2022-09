Listino milanese trascinato dai titoli bancari dopo lo storico rialzo dei tassi d'interesse della Bce

All’indomani dello storico rialzo dei tassi da 75 punti base da parte della Banca Centrale Europea, le borse del Vecchio Continente hanno chiuso in forte rialzo. A Piazza Affari il Ftse Mib ha guadagnato l’1,92% a 22.094 punti. Parigi è avanzata dell’1,41%, Francoforte è cresciuta dell’1,43% , mentre Londra segna +1,24%. A trascinare la piazza milanese soprattutto i titoli del settore bancario, che guadagneranno di più da un contesto di tassi d’interesse elevati, ma è stata una giornata tonica per tutto il settore, con il mercato che sembra avere già scontato la mossa dell’istituto centrale europeo. Dopo il Consiglio Ue in cui i ministri dell’Energia hanno annunciato che proporranno un price cap sul gas tra le misure di emergenza per scongiurare la crisi energetica, inoltre, la quotazione sul mercato Ttf di Amsterdam è scesa a 204 euro dopo aver toccato la soglia psicologica dei 200 dollari in giornata.

