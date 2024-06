Il ceo: "2024 anno di transizione, mercato crescerà in modo lento"

“La Cina sta diventando una parte importante del business. Abbiamo parlato di dazi” ma “è chiaro che noi non vogliamo stare sulla difensiva. La nostra strategia è essere sicuri di andare all’attacco e cavalcare l’offensiva cinese“. Lo dice Carlos Tavares, ceo di Stellantis, in occasione dell’Investor Day, a tre anni dalla nascita del gruppo, ad Auburn Hills, nel Michigan, negli Stati Uniti.

“Il 2024 è un anno di transizione, un anno in cui cominciamo una potente offensiva di elettrificazione in negli Stati Uniti e questa elettrificazione assorbirà molte delle nostre risorse nel 2024. Ed è un anno dove prepariamo ed eseguiamo la prima parte di questa offensiva con i prodotti che arrivano nella seconda parte dell’anno”, ha aggiunto il ceo di Stellantis. “Il mercato globale crescerà in modo lento“, aggiunge l’ad, precisando di attendere un calo negli Usa prima di risalire con il nuovo lancio di prodotti, in Europa una stabilizzazione e il nostro ‘terzo motore’ che migliora.

Tavares: “Nove fattori chiave per operare in settore di cambiamenti”

Stellantis “è una azienda automobilistica altamente differenziata, una qualità che le garantisce vantaggi specifici per operare in un settore dinamico e soggetto a continui cambiamenti”, ha inoltre sottolineato Tavares, che ha delineato nove fattori chiave di differenziazione strategica i quali – viene riferito – “pongono le basi affinché l’azienda possa liberare valore e affrontare gli sconvolgimenti e la ridefinizione dell’industria globale dell’auto“.

I 9 fattori sono: 14 brand iconici e innovativi che coprono tutte le fasce di prezzo e molteplici mercati; presenza sul mercato globale che unisce l’ampia copertura nelle regioni Nord America ed Enlarged Europe con la rapida espansione del ‘third engine’; approccio multi-energia unico, completo su prodotti, piattaforme, produzione e supply chain; business su vasta scala dei veicoli commerciali Pro One, con redditività superiore alla media dell’Azienda, posizionata per raggiungere la leadership globale; capacità di realizzare margini a doppia cifra nell’intero ciclo, con un punto di pareggio inferiore al 50%; attività di R&S/Capex efficienti e sostenibili, una componente chiave di una solida pianificazione del capitale; ridefinizione e rilancio della strategia asset-light in Cina con Leapmotor, uno dei top 3 brand tra le startup cinesi di veicoli elettrici nel 2023; una presenza globale che massimizza le opportunità nei Best-Cost Country e sviluppo rapido di un portafoglio di nuova generazione e crescita dei business collaterali.

