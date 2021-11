Il direttore del dipartimento impiego e affari sociali: "Colpiti gruppi più vulnerabili, investire in politiche di inclusività"

(LaPresse) – “La crisi del Covid ha avuto un impatto drammatico sul lavoro, colpendo soprattutto i gruppi più vulnerabili: giovani, donne, persone a bassa qualifica”. Così Stefano Scarpetta, direttore dipartimento impiego, lavoro e affari sociali dell’Ocse, intervenendo nel corso del convegno ‘Welfare, Italia’ forum 2021, organizzato dal gruppo Unipol in collaborazione con The European House-Ambrosetti. “Nella ripresa abbiamo una possibilità unica per investire nel mercato del lavoro e in politiche di inclusività per dare a tutti l’opportunità di riprendere il lavoro, con opportunità più qualificanti, più produttive e con migliori remunerazioni” ha aggiunto.

