La società del settore delle attrezzature per la sicurezza negli sport motoristici è la ventinovesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle Pmi

(LaPresse) Partenza sprint in Borsa per Racing Force (+23,29% a 5,548 euro) che debutta oggi su Euronext Growth Milan (ex Aim Italia). La società attiva nel settore delle attrezzature per la sicurezza negli sport motoristici che dispone di una vasta gamma di prodotti rappresenta la ventinovesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 160 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan. “Siamo cresciuti molto nel medio periodo e siamo arrivati a un punto, dopo l’acquisizione di Bell da parte di Omp, di avere un gruppo che doveva fare un salto di qualità importante”, ha detto l’ad e presidente di Racing Force Group Paolo Delprato. “La tecnologia è l’elemento centrale che ci contraddistingue sul mercato. La parte di elettronica, rappresentata dal nostro marchio Zeronoise, e oggi dal Driver’s Eye, guiderà nei prossimi lo sviluppo del nostro gruppo in una dimensione nuova e diversa per il mondo del motorsport. Per anni la tecnologia è stata concentrata sulla tecnologia e ora invece si sposta verso oggetti più tradizionali, quelli della sicurezza e del pilota”, ha aggiunto il coo di Racing Force Group Alex Haristos.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata