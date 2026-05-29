Teatro Scala, Ortombina: "Otello non sarà dipinto di nero"

“L’Otello non sarà dipinto di nero, questa è la cosa più importante, dopo da lì viene tutto il resto”. Così il sovrintendente e direttore artistico Fortunato Ortombina, a margine della presentazione della stagione 2026/2027 del Teatro alla Scala aperta proprio dall’opera di Giuseppe Verdi tratta dal dramma di William Shakespeare. “Il fatto che non sia dipinto di nero – continua il sovrintendente – se leggiamo bene Boito e Verdi, ha poca importanza. La forza di questo personaggio è tale da trascendere il colore della pelle. Insomma ci sono tante riflessioni che potremmo fare”.