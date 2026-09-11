11 settembre 2001, la scalata dei vigili del fuoco sulla Torre Galfa a Milano in ricordo dei colleghi morti nell’attentato

In occasione del 25esimo anniversario degli attentati dell’11 settembre 2001, settanta vigili del fuoco della Lombardia e sette colleghi statunitensi dalla base aerea di Aviano hanno scalato la Torre Galfa in via Campanini a pochi passi dalla Stazione centrale, in ricordo dei 343 pompieri morti alle Twin Towers. La scalata si è articolata attraverso le due scale panoramiche, coprendone per quattro volte l’intera altezza di 33 piani, a partire dalle 9 del mattino. Ogni vigile portava l’equipaggiamento standard da intervento, del peso di circa 20 chilogrammi.

“Dopo 25 anni, per chi fa il nostro lavoro e per le nostre famiglie, è come se il tempo si fosse fermato – ha dichiarato il capitano Fabrizio La Marca, comandante dei vigili del fuoco statunitensi di stanza ad Aviano – Poter partecipare qui, soprattutto con i vigili del fuoco italiani, vuol dire condividere le emozioni, essere vicino ai colleghi e alla famiglia dei colleghi americani che sono deceduti in quel giorno”. La Marca non era ancora nei vigili americani nel 2001, allora prestava servizio in Italia e ricorda di aver seguito gli eventi dalla base di Aviano, pensando inizialmente fosse un trailer di un film. Il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Milano, Mauro Caciolati, era nei pressi del comando delle scuole centrali antincendi quando arrivarono le notizie: “Scendo dalla macchina mi precipito nella sala operativa e il ricordo è tragico – ha raccontato – poi è maturata la dimensione della sciagura immediatamente dopo, quando arrivarono i primi numeri di questa tragedia”. La scalata si è svolta come occasione simbolica per stringersi nel ricordo del sacrificio dei colleghi americani.