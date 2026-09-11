Usa, Trump fa giurare i suoi sostenitori: "Prometto di barare come non mai, come fanno i democratici"

Donald Trump è tornato sul palco a Dallas, nella seconda e ultima serata della convention repubblicana per le elezioni di metà mandato. Il presidente americano ha coinvolto il pubblico in un singolare giuramento, invitandolo ad alzare la mano destra: “Giuro fedeltà al più grande presidente della storia degli Stati Uniti, che ci ama così tanto da non riuscire nemmeno a respirare, che andrò a votare con la mia famiglia e i miei amici e, anche se io (Dondal Trump ndr.) non sono iscritto, proverò a barare come non mai, proprio come fanno loro”, ha dichiarato il presidente Usa riferendosi ai democratici”. “Non ci sono mai stati imbroglioni più grandi di loro – ha proseguito Trump mentre i suoi sostenitori ripetevano le sue parole in forma di giuramento – Non mi interessa. Uscirò, radunerò i miei amici e la mia famiglia e voteremo il 3 novembre o voteremo prima di allora”. Il tycoon sta trattando le elezioni di metà mandato come un referendum sulla sua persona, convinto così di motivare e mobilitare i suoi sostenitori.