Ricordo nella casa in cui è cresciuta l'étoile in via Tommei

(LaPresse) “Carla Fracci, tra le più grandi ballerine del 20° secolo. Dai cortili di Calvairate, al teatro La Scala, fino ai palcoscenici di tutto il mondo”, questa la targa scoperta questa mattina sulla casa popolare di via Tommei dove, è cresciuta la stella della Scala, morta il 27 maggio scorso. All’inaugurazione il sindaco Giuseppe Sala e il marito dell’étoile, Beppe Menegatti che nel ringraziare commosso la città ha detto che “Milano è la capitale sentimentale d’Italia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata