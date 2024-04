Il Consiglio di amministrazione ne avrebbe preso atto non votando la proposta, ma condividendola

Nel corso del Consiglio di amministrazione del Teatro alla Scala di Milano il sindaco Beppe Sala, in qualità di presidente, avrebbe proposto una proroga di un anno sia per il sovrintendente Dominique Meyer che per il direttore musicale Riccardo Chailly. Il Consiglio ne avrebbe preso atto non votando la proposta, ma condividendola. In questo modo la nomina di Fortunato Ortombina slitterebbe al 2026.

