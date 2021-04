Con Franco Franchi ha formato una coppia storica della comicità italiana

132 film (22 solo nel 1964) non particolarmente apprezzati dalla critica, straordinariamente amati dal pubblico: Franco e Ciccio hanno formato una coppia d’oro per il cinema italiano. Un duo che ha segnato la storia della comicità nostrana. Francesco “Ciccio” Ingrassia è morto a Roma il 28 aprile 2003, aveva 81 anni. Celebri le parodie di alcune pellicole di successo, come quelle western “Per un pugno nell’occhio” e “I due figli di Ringo”. Numerose anche le produzioni televisive, come conduttori o ospiti fissi, e le rappresentazioni teatrali. Molti li ricordano come il Gatto e la Volpe nella miniserie TV “Le avventure di Pinocchio”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata