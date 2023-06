In una nota si legge: "La politica italiana continua a dividersi e scontrarsi anche sul cosa intitolare in memoria del Cavaliere"

A due settimane dalla scomparsa del Cavaliere, a Milano, via Volturno, la strada del quartiere Isola dove Berlusconi è nato, si è trasformata in ‘Via Silvio Berlusconi’ nella nuova opera dal titolo ‘Self-Made Man’ dell’artista aleXsandro Palombo.

“La politica italiana continua a dividersi e scontrarsi anche sul cosa intitolare in memoria del Cavaliere. Sono passate due settimane dalla morte di Silvio Berlusconi e da oggi Via Volturno la strada del quartiere Isola di Milano dove Berlusconi è cresciuto, è diventata ‘Via Silvio Berlusconi’. Anche in questa occasione il Cavaliere è stato il più veloce di tutti”, ha dichiarato aleXsandro Palombo. Non è la prima volta – si legge in una nota – che l’artista aleXsandro Palombo “cattura l’essenza del tempo ritraendo importanti personalità politiche del nostro tempo”.

Di recente ha, infatti, realizzato l’opera ‘Power is Female’ ritraendo la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e la leader del Partito democratico, Elly Schlein, incinte, ponendo l’accento sul tema dei diritti delle donne e su quello della maternità surrogata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata